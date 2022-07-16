ISW: Российские силы выходят из оперативной паузы, нанося наземные удары к Славянску, Северску, Бахмуту и Донецку (карта военных действий в Украине)

- Азия и мир, политика
- 13:52, 16 июля 2022
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CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 15 на 16 июля опубликовал новую карту боевых действий в Украине.
По его данным, российские силы, вероятно, выходят из оперативной паузы, нанося наземные удары к северу от Славянска, к юго-востоку от Северска, вокруг Бахмута и к юго-западу от Донецка.
Выводы института:
Российские силы продолжают оборонять занятые позиции в направлении города Харьков, чтобы не допустить продвижения украинских войск к границе с Россией в Харьковской области.
Российская армия продолжает систематические атаки на гражданскую инфраструктуру, места отдыха и учебные заведения в Николаеве.
Чиновники Челябинской области 15 июля объявили о завершении формирования добровольческого батальона.
В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:
Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).
Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.
Supporting Effort 1 — город Харьков.
Усилие поддержки 2 - Южная ось.