ISW: Российские силы выходят из оперативной паузы, нанося наземные удары к Славянску, Северску, Бахмуту и Донецку (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 15 на 16 июля опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, российские силы, вероятно, выходят из оперативной паузы, нанося наземные удары к северу от Славянска, к юго-востоку от Северска, вокруг Бахмута и к юго-западу от Донецка.

Выводы института:

Российские силы продолжают оборонять занятые позиции в направлении города Харьков, чтобы не допустить продвижения украинских войск к границе с Россией в Харьковской области.

Российская армия продолжает систематические атаки на гражданскую инфраструктуру, места отдыха и учебные заведения в Николаеве.

Чиновники Челябинской области 15 июля объявили о завершении формирования добровольческого батальона.

В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:

Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).

Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.

Supporting Effort 1 — город Харьков.

Усилие поддержки 2 - Южная ось.