экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
ISW: Российские силы выходят из оперативной паузы, нанося наземные удары к Славянску, Северску, Бахмуту и Донецку (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) -  Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 15 на 16 июля опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, российские силы, вероятно, выходят из оперативной паузы, нанося наземные удары к северу от Славянска, к юго-востоку от Северска, вокруг Бахмута и к юго-западу от Донецка.

Выводы института:

Российские силы продолжают оборонять занятые позиции в направлении города Харьков, чтобы не допустить продвижения украинских войск к границе с Россией в Харьковской области.

Российская армия продолжает систематические атаки на гражданскую инфраструктуру, места отдыха и учебные заведения в Николаеве.

Чиновники Челябинской области 15 июля объявили о завершении формирования добровольческого батальона.

В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:

Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).

Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.

Supporting Effort 1 — город Харьков.

Усилие поддержки 2 - Южная ось.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В Узбекистане решили дополнить закон о равноправии мужчин и женщин понятием «гендерный аудит»
  • В Туркменистане заблокировали доступ к сервисам Cloudflare, с помощью которых работали две трети сайтов в стране, - Turkmen.news
  • Рост цен на аренду жилья в Узбекистане произошел из-за наплыва россиян, - Центробанк РУз


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com