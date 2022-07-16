Шойгу приказал нарастить действия группировок войск в Украине

Серей Шойгу

CentralAsia (CA) - Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал группировки российских войск «Юг» и «Центр», которые выполняют задачи в рамках российских военных действий в Украине, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Министр заслушал доклады командующего «Югом» генерала армии Сергея Суровикина и командующего «Центром» генерал-полковника Александра Лапина, а также других командиров. Они доложили о «текущей обстановке, характере действий противника и ходе выполнения российскими вооруженными силами боевых задач».

«В завершение заслушивания глава российского военного ведомства дал необходимые указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях в целях исключения возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов», — говорится в сообщении министерства.

Где проходила инспекция, министерство не сообщило, уточнив только, что Шойгу заслушал доклады военных «на командном пункте». На видео, распространенном Минобороны, рядом с министром сидит начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской.

Шойгу также вручил медали «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации Лапину и командующему 2-м армейским корпусом Народной милиции Луганской народной республики генерал-майору Эседулле Абачеву. 4 июля президент Владимир Путин присвоил им звания Героев России.

Группировки войск «Центр» и «Юг» до недавнего времени выполняли задачи в Луганской области Украины. В частности, в конце июня Минобороны РФ сообщало, что военные в составе «Центра» прорвали оборону украинской армии и блокировали Лисичанск, остававшийся тогда последним неподконтрольным крупным городом, с юга. В начале июля ведомство утверждало, что группировка «Центр» и группировка «Юг» «замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска».

4 июля Шойгу на встрече с Путиным отчитался об «успешной операции по освобождению ЛНР».