Двухголовую змею сняли на видео в Индии

CentralAsia (CA) - Видео, на котором запечатлена двухголовая змея, было опубликовано в Jam Press.

Отмечается, что необычную змею длиной около 18 сантиметров обнаружили недалеко от храма Баладжи в деревушке Деоли.

Эксперты по дикой природе считают, что это песчаный удав и ему около шести месяцев. Этот вид змей в районе замечен впервые.

В настоящее время за двухголовым удавом ухаживают в местном природоохранном учреждении. При этом отмечается, что змеи с такими аномалиями развития живут недолго. Головы дерутся друг с другом за еду, поскольку не понимают, что все попадает в одну пищеварительную систему. Как правило, одна голова более развита, чем другая.

По данным канала, двухголовых змей на протяжении многих лет обнаруживали в стране всего несколько раз.