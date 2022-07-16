Двухголовую змею сняли на видео в Индии

- Азия и мир, общество
- 17:31, 16 июля 2022
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CentralAsia (CA) - Видео, на котором запечатлена двухголовая змея, было опубликовано в Jam Press.
Отмечается, что необычную змею длиной около 18 сантиметров обнаружили недалеко от храма Баладжи в деревушке Деоли.
Эксперты по дикой природе считают, что это песчаный удав и ему около шести месяцев. Этот вид змей в районе замечен впервые.
В настоящее время за двухголовым удавом ухаживают в местном природоохранном учреждении. При этом отмечается, что змеи с такими аномалиями развития живут недолго. Головы дерутся друг с другом за еду, поскольку не понимают, что все попадает в одну пищеварительную систему. Как правило, одна голова более развита, чем другая.
По данным канала, двухголовых змей на протяжении многих лет обнаруживали в стране всего несколько раз.