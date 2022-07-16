CentralAsia (UZ) - В Ферганской области Узбекистана аномальная жара может вызвать сход селей, сообщает Узгидромет.

Как говорится в сообщении, с 18 по 24 июля высокий температурный фон в горах может вызвать прохождение ледниковых селевых паводков по Сохскому, Ферганскому районам и рекам Сох, Шахимардан, Исфайрамсай. Ледники, способные стать причиной паводков, находятся на территории Кыргызстана.