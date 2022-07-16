8 человек погибли в ДТП на трассе Алматы – Екатеринбург

- Казахстан, происшествия
- 18:17, 16 июля 2022
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CentralAsia (KZ) - Крупное ДТП произошло на трассе в Карагандинской области. Там столкнулись грузовик и микроавтобус, передает Orda.kz.
По информации ДП Карагандинской области, авария случилась минувшей ночью в Шетском районе. Mercedes Sprinter, в котором ехали 17 человек, столкнулся с грузовиком. Семь человек погибли на месте, ещё один скончался по пути в больницу. Девять пассажиров получили различные травмы и сейчас находятся под наблюдением медиков.
По факту ДТП назначены соответствующие экспертизы. Предполагается, что водитель микроавтобуса уснул за рулем.
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