В Туркменистане пройдет туркмено-узбекский творческий фестиваль

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в рамках своего первого госвизита в Узбекистан 14 июля встретился с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым и обсудил с ним ряд актуальных вопросов, в частности, сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере. Об этом сообщает госинформагентство «Туркменистан сегодня».

Туркменский лидер отметил, что значимым и весьма символичным событием в этом году станет открытие в центре столицы страны парка «Ташкент», строительство которого почти завершилось. Также он выдвинул предложение в нынешнем году организовать в городе Дашогуз Туркменистана туркмено-узбекский творческий фестиваль, отметив, что гуманитарные отношения между государствами и далее будут получать в поддержку со стороны государства.

Стороны отметили, что данный визит ещё более укрепил туркмено-узбекские братские связи, конкретизировал их расширение в различных областях, а также дал ориентиры для дальнейшей общей работы, нацеленной на обеспечение благополучия и развитие народов стран.

По итогам двусторонних переговоров был подписан ряд совместных соглашений, которые призваны активно развивать двусторонние партнёрские и дружеские связи.