В Японии зарегистрировали рекордное число заболевших ковидом за сутки - 110 тыс.

CentralAsia (CA) - В Японии за сутки выявили 110 тыс. 670 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии это рекордный суточный прирост числа заболевших для страны, сообщает Кyodo.

Предыдущий рекорд был установлен в февраля, когда коронавирусом за сутки заразились более 104 тыс. человек.

Рекордные показатели инфицирования зафиксированы сразу в нескольких префектурах. В Токио выявили 18 тыс. 919 новых случаев заболевания. Это почти в два раза выше, чем регистрировалось в стране еще неделю назад. Справиться с болезнью за сутки не удалось двум жителям японской столицы.

Рост числа заболевших в стране связывают с распространением особо заразного подвида штамма «Омикрон» ВА.5.

С начала пандемии в Японии коронавирусом заразились больше 10 млн человек, более 31 тыс. умерли.