Комиссия парламента Узбекистана начинает изучение в Каракалпакстане

CentralAsia (UZ) - Члены парламентской комиссии Узбекистана по проведению независимого расследования фактов и событий начала июля в Каракалпакстане направятся в республику и начнут работу в субботу, 16 июля. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмана.

Комиссия была образована днём ранее совместным решением Сената и Законодательной палаты Олий Мажлиса. Её возглавила омбудсман Феруза Эшматова, которая в пятницу выступила перед представителями обеих палат парламента с обращением по вопросу обеспечения прав и свобод человека в Каракалпакстане.

В задачи комиссии вошли детальное изучение фактов нарушения прав, свобод и законных интересов человека с документированием и аудио-, фото- и видеофиксацией своей работы. Отчёт по результатам изучения будет представлен палатам Олий Мажлиса.

Министерству финансов поручено покрыть все расходы на осуществление деятельности комиссии будут из государственного бюджета.

В состав комиссии вошли 14 человек. Помимо омбудсмана и секретаря комиссии от офиса омбудсмана Темурбека Хайитова, это депутаты Алишер Кадиров — заместитель спикера Законодательной палаты, лидер партии «Миллий тикланиш», Бобур Бекмуродов — глава Общенационального движения «Юксалиш» и Дилрабо Халбаева — председатель негосударственной некоммерческой организации «Комитет по защите прав человека Узбекистана».

Из сенаторов в комиссию вошли Анвар Туйчиев — представитель Комитета по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма, Гавхар Дурдиева, Абатбай Данияров — заместитель председателя Совета министров Каракалпакстана.

В комиссию включены представители Каракалпакстана — Елизавета Кутыбаева — декан юридического факультета Каракалпакского государственного университета имени Бердаха, Кенес Каримов — председатель Союза писателей Каракалпакстана и Женисбай Шлымбетов — региональный представитель омбудсмана по республике.

В составе комиссии также ряд представителей ННО: Бехзод Шарипов — глава международной неправительственной организации «Региональный диалог», Аъзамжон Фармонов — руководитель негосударственной правозащитной организации «Хукукий таянч» («Правая опора»), Гулноз Мамарасулова — директор шведской ННО «Ассоциация Центральной Азии».

«Результаты проведённого расследования будут обнародованы и доведены до сведения общественности Узбекистана и мирового сообщества», — говорится в сообщении офиса омбудсмана.

События в Каракалпакстане

1−2 июля в Нукусе прошли массовые демонстрации. Они начались в день задержания журналиста Даулетбая Тажимуратова. Им предшествовали несколько дней одиночных и коллективных обращений жителей Каракалпакстана, выступавших против поправок в статьи 70−75 Конституции. Власти на выступления не реагировали, но в республике был ограничен доступ в интернет.

Демонстрации переросли в беспорядки, в ходе которых погибло 18 человек, 243 получили ранения, в том числе 38 сотрудников правоохранительных органов. 4 июля сообщалось, что в больницах остаются 94 человека, есть тяжело раненые