Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах на границе

CentralAsia (CA) - Сегодня, 16 июля, утром на армяно-азербайджанской границе произошел инцидент, в ходе которого случилась перестрелка между подразделениями армий Армении и Азербайджана. Азербайджанская сторона заявляет, что обстрел начали армянские военные. В Минобороны Армении эту информацию опровергают, уточняя, что военные открыли огонь в ответ на атаку вооруженных сил Азербайджана.

«16 июля с 04:00 до 04:50 подразделения вооруженных сил Армении с нескольких позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района на государственной границе подвергли интенсивному обстрелу из различных видов стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии… В результате адекватных ответных мер, принятых подразделениями нашей армии, противник был подавлен»,— говорится в сообщении на сайте министерства обороны Азербайджана.

Это сообщение в военном ведомстве Армении назвали «дезинформацией», подчеркнув, что инициаторами перестрелки стали азербайджанские военнослужащие: «Подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из различных, в том числе крупнокалиберных винтовок, в направлении армянских военных позиций, расположенных на указанном участке армяно-азербайджанской границы. Ответными действиями армянской стороны огонь азербайджанских подразделений был подавлен».

Сегодня, 16 июля, в Тбилиси завершились переговоры глав МИД Армении и Азербайджана. Содержание и результаты переговоров пока не раскрываются, однако глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили ранее писал, что они затронут вопросы установления мира и стабильности в регионе на фоне кризиса в армяно-азербайджанских отношениях.