В Украине для военнообязанных отменили запрет на выезд без согласия военкома

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CentralAsia (CA) - Минобороны Украины письменно подтвердило отмену порядка, по которому для выезда из области нужно иметь согласие военкома, передает УНИАН.

Ответ Министерства обороны обнародовал народный депутат Александр Федиенко. Согласно документу, по решению главкома ВСУ этот порядок выезда дорабатывается «с учетом изменений к законодательным актам».

5 июля Генштаб ВСУ пояснил, как будет действовать запрет на выезд военнообязанных за пределы места проживания без разрешения военкомата. «Если в пределах области — не надо (получать разрешение военкома). Если в пределах Киева и Киевской области — тоже не надо. Если человек выезжает за пределы области, он должен прибыть к руководителю ТЦК (территориальный центр комплектования), уточнить свои данные и получить такое разрешение»,— сообщил представитель Генштаба Александр Хлысь.

Президент Украины Владимир Зеленский в тот же день попросил не утверждать подобных решений без него. Президент Украины пообещал разобраться с решением Генштаба о получении разрешений на выезд для военнообязанных, призывников и резервистов. «Есть непонимание и даже возмущение в обществе»,— отметил тогда Зеленский.