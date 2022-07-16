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Узбекистан возобновит автобусное сообщение с Россией 18 июля

CentralAsia (UZ) -  Министерство транспорта Узбекистана вернуло прерванные из-за пандемии автобусные рейсы в Россию. Автобусное сообщение, как говорится на сайте ведомства, возобновится с 18 июля. Рейсы отправятся в Москву, Казань и Санкт-Петербург.

По понедельникам и четвергам будут выполняться рейсы с Ташкентского автовокзала по маршруту Ташкент—Москва. Цена билета — 1 млн сумов (чуть больше 5,2 тыс. руб.).

Рейсы по маршруту Ташкент—Казань будут выполняться по вторникам и пятницам. Стоимость билета — 800 тыс. сумов (почти 4,2 тыс. руб.).

Рейсы по маршруту Ташкент—Санкт-Петербург намечены на среды и субботы. Цена билета — 1,25 млн сумов (немного более 6,5 тыс. руб.).

Россия с 14 июня отменила несколько ограничений, введенных из-за коронавируса. Возобновилось железнодорожное сообщение по маршрутам Ташкент—Самара и Ташкент—Волгоград. Сняли ограничения на въезд граждан Узбекистана в Россию железнодорожным транспортом.

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