Байден пообещал не оставлять на Ближнем Востоке «вакуум, который будет заполнен Россией»

Джо Байден

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не перестанут активно участвовать в делах стран Ближнего Востока, чтобы не допустить доминирования России, Китая или Ирана в регионе. По его словам, присутствие США на Ближнем Востоке позволит противостоять потенциальным угрозам, передает The Washington Post.

«Мы не уйдем и не оставим вакуум, который будет заполнен Китаем, Россией или Ираном… США будут оставаться активным партнером на Ближнем Востоке»,— рассказал Байден в ходе своего визита в Саудовскую Аравию.

11 июля в газете The Washington Post вышла колонка Джо Байдена, в которой он объяснял мотивацию начала своего турне по странам Ближнего Востока. В ней он уточнил, что считает необходимым работать над установлением стабильности в «важном регионе мира» и, в частности, противостоять «агрессии России» и «превзойти Китай».