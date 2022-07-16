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Байден пообещал не оставлять на Ближнем Востоке «вакуум, который будет заполнен Россией»
Джо Байден
Джо Байден

CentralAsia (CA) -  Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не перестанут активно участвовать в делах стран Ближнего Востока, чтобы не допустить доминирования России, Китая или Ирана в регионе. По его словам, присутствие США на Ближнем Востоке позволит противостоять потенциальным угрозам, передает The Washington Post.

«Мы не уйдем и не оставим вакуум, который будет заполнен Китаем, Россией или Ираном… США будут оставаться активным партнером на Ближнем Востоке»,— рассказал Байден в ходе своего визита в Саудовскую Аравию.

11 июля в газете The Washington Post вышла колонка Джо Байдена, в которой он объяснял мотивацию начала своего турне по странам Ближнего Востока. В ней он уточнил, что считает необходимым работать над установлением стабильности в «важном регионе мира» и, в частности, противостоять «агрессии России» и «превзойти Китай».

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