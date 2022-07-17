«Властелин колец: Кольца власти»: урок истории от Толкина на все времена, - Тelegraph

CentralAsia (CA) - Крики в пустоте, марширующие армии, крошечные фигурки в жилетах, скитающиеся по мрачным заброшенным землям. Либо в партии тори началась по-настоящему ожесточенная борьба за место лидера, либо мы увидели первый трейлер приквела «Властелин колец» от Amazon. Речь о сериале «Кольца власти», который обошелся создателям в миллиард фунтов стерлингов, пишет Тelegraph

К счастью, верно второе. Еще одной хорошей новостью является то, что после нескольких сбивающих с толку фрагментов-тизеров мы наконец увидели первый подробный трейлер этого блокбастера, премьера которого состоится второго сентября. И, если судить по трейлеру, «Властелин колец: Кольца власти» станет не просто циничной попыткой заработать очки у фанатов романов Толкина и трилогии Питера Джексона. Это будет полноценный телесериал с множеством хорошо проработанных персонажей, закрученных сюжетный линий и постановочных задумок, рядом с которыми проекты Marvel будут казаться скорее мыльными операми с Channel 5.

Даже по меркам глобальных мега-корпораций Amazon долгое время поддерживал чрезвычайную секретность вокруг своего проекта «Кольца власти». Сценарий сериала был написан на основе приложений к «Властелину колец». В нем рассказывается о событиях, которые предшествовали выковыванию этих самых волшебных колец, посеявших страшный хаос в Средиземье.

В новом трейлере мы почти не видим Ленни Генри. Он играет одного из мохноногов – племени предков хоббитов, которое перемещалось по Средиземью, прежде чем обрести свой дом в Шире. Но мы вновь встречаем эльфийку-волшебницу Галадриэль, которая предупреждает своего товарища, полуэльфа Элронда (Роберт Арамайо), что силы зла приходят в движение.

Это указание на Саурона, который начал свой путь в качестве помощника сверхзлодея Моргота – своего рода Дарт Вейдер для Императора Палпатина. В конце Первой эпохи его вместе с Морготом сбросили во Внешнюю пустоту за пределами мира, и считалось, что он навсегда исчез. Но в «Кольцах власти» он возвращается.

«Ты сражалась достаточно долго, Галадриэль, вложи меч в ножны», – говорит Элронд (в фильмах Джексона его сыграл Хьюго Уивинг).

Но Галадриэль, чью роль в фильмах Джексона исполнила Кейт Бланшетт, не собирается этого делать. «Ты не видел то, что видела я». Когда она произносит эти слова, нам показывают ожесточенную битву, озаряемую пламенем снизу. По всей видимости, это отсылка к Дагор Браголлах – одной из самых масштабных битв между Морготом и эльфами (действие «Колец власти» происходит в основном во Вторую эпоху).

Компания Amazon потратила 200 миллионов фунтов стерлингов, чтобы выкупить права на приложения к «Властелину колец». Шоураннерами сериала выступают Джей Ди Пейн и Патрик Маккей. Однако, вероятнее всего, в сериале мы увидим достаточно длинные сцены, относящиеся к периоду, описываемому в «Сильмариллионе» – истории Первой эпохи Средиземья, которая была опубликована уже после смерти Толкина (действие «Властелина колец» разворачивается в Третью эпоху).

Кроме Дагор Баголлах мы видим Два Древа Валинора – эльфийский рай, который от Средиземья отделяет море. Похоже, в сериале будет эпизод, в которой эльфийский король Феанор клянется преследовать Моргота после того, как тот похитил драгоценные камни, освещавшие Древа.

Все это свидетельствует о том, что нам предстоит увидеть сагу, превосходящую по своим масштабам все, на что прежде замахивалось телевидение. Она станет даже масштабнее, чем «Игра престолов» с ее драконами и захватывающими дух битвами. В новом сериале появится пылающее Око Саурона, а еще мы увидим, как может выглядеть могущественный оборотень, чей облик Саурон однажды принял.

В трейлере также показаны и другие сюжетные линии, которые будут тесно переплетены с попытками Галадриэль доказать бесчинства Саурона. Мохноноги медленно перемещаются по Средиземью. А камера между тем скользит над островным королевством Нуменор, которое является ответом Толкина Атлантиде и домом предков Арагорна.

Amazon вложил огромные деньги в «Кольца власти». В трейлере сериала нашло отражение то великолепие, которого можно добиться, только имея в своем распоряжении неограниченный бюджет. Однако вопрос о том, станет ли этот телесериал культовым, пока остается без ответа.

В этом смысле стоит вспомнить, что сериал «Игра престолов» постепенно терял популярность по мере того, как его бюджеты росли, а дворцовые интриги и манипуляции уступали место чрезмерно раздутым батальным сценам. Судя по трейлеру «Колец власти», подобных батальных сцен там тоже будет в избытке.

Тем не менее, после просмотра нового трейлера «Колец власти» складывается впечатление, что этот сериал, возможно, представляет собой не просто попытку расширить бренд Amazon и продать побольше книг Толкина. Это возвращение в Средиземье действительно может вновь осчастливить поклонников «Властелина колец».