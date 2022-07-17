В Минобороны Украины допустили использование HIMARS против целей в Крыму

CentralAsia (CA) - Украина может использовать американские РСЗО HIMARS против российских объектов в Крыму. Об этом заявил представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, передает «Страна.ua».

По его словам, полуостров стал «хабом перемещения всей российской техники, боеприпасов и вооружения» на юг Украины, а из акватории Черноморского флота совершаются ракетные пуски на украинскую территорию.

«Прежде всего, это системы «Калибр», фрегаты, малые ракетные корабли, подводные лодки, которые на постоянной основе несут боевое дежурство, ждут команды, а затем проводят пуски, несмотря на время суток», — сказал он.

В ГУР украинского Минобороны назвали это одной из целей Киева, которые необходимо поразить для «обеспечения безопасности страны».

В середине июля министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Би-би-си заверил, что Киев не будет использовать переданное ей Западом высокоточное оружие для ударов по объектам на территории России.

По словам Резникова, в письме главе Пентагона он обещал использовать американское оружие для «сдерживания» противника и «деоккупации» территории Украины.

В начале июня США объявили о предоставлении Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. После этого в офисе президента Украины также заверили, что не планируют использовать это оружие для ударов по объектам в России.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев предупреждал, что, если американские РСЗО будут использованы против российских территорий, Москва «будет действовать на поражение» центров принятия решений, которые «находятся даже не на территории Киева».