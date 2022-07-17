За последние 50 лет температура +44 и выше в Ашхабаде стала отмечаться на 37% чаще, - «Метеожурнал»

CentralAsia (TM) - В столице Туркменистана Ашхабаде число дней с жарой 42 градуса и выше заметно выросло за последние несколько десятилетий. К такому выводу пришел «Метеожурнал» проанализировав летописи погоды за последние 50 лет (1972-2021 годах).

Для сравнительного анализа данный временной ряд был разделён на два периода по 25 лет – с 1972 по 1996 года и с 1997 по 2021 года.

За первый период дней с температурой 42 градуса и выше в Ашхабаде отмечено 130, за второй период 154 или на 24 дня больше (+18,5%).

Вопреки устоявшемуся мнению даже такая температура в отдельные года не отмечалась. Так в 1982 и в 1994 годах максимальная годовая температура была менее +42.

В 1972, 1974, 1978, 1992, 1998, 2001, 2007, 2009, 2012 годах дней с температурой выше 42 градусов жары было не более 2.

Наибольшее число дней с такой температурой наблюдалось в 1975, 1983, 1995, 2015, 2018 и 2021 годах.

Дней с температурой +43 °C и выше за 1972-1996 года отмечено 53, а за период 1997-2021 67, на 14 дней больше (+26,4%).

В 1972, 1974, 1976, 1980, 1982, 1994, 1998, 2001, 2003, 2004, 2007, 2009, 2012, 2014 годах воздух до +43 °C и выше не прогревался. Тем самым из 50 лет, в 14 днях такой температуры не отмечалось.

+44 °C жары и выше в Ашхабаде за 1972-1996 года отмечено в 19 днях, а за 1997-2021 в 26 или больше на 36,8%.

Наибольшее число дней с данной температурой в 1975 году (3 дня), 1983 (2), 1988 (3), 1991 (2), в 1995 и 1996 годах по 2 дня, 2015 и 2018 годах по 7 дней, в 2021 году – 4 дня.

В целом за 50 лет +44 °C и выше в Ашхабаде было в 20 годах. Тем самым повторяемость подобной температуры в среднем раз в 2,5 года.

+45 °C и выше в столице Туркменистана за последние 50 лет отмечено в 21 дне, из которых 10 дней приходятся на первый рассматриваемый период и 11 дней на второй.

2 дня и более с такой температурой отмечено в 1995, 2015, 2018 и 2021 годах. С 1972 по 1994 года подобная температура отмечалась не более, чем в 1 дне.

С 1972 по 2021 года температура +45 °C и выше отмечена в 13 годах. Средняя повторяемость составляет раз в почти в 4 года. В 2015 и 2018 годах так жарко было в 3 дней, в 2021 – 4.

+46 °C и выше в Ашхабаде за 50 лет было только в 5 днях, из них в 2 днях за период 1972-1996 года и в 3 днях в 1997-2021 годах. Повторяемость такой температуры в городе раз в 10 лет.

И наконец, +47 °C и выше в городе было только один раз, в 2015 году, когда воздух раскалился до +47,2. Это максимальная температура воздуха за все время наблюдений за погодой.

Какие выводы можно сделать? Во-первых, в Ашхабаде выросло число жарких дней, особенно с экстремальными значениями +44 и выше. +42 и выше на 18,5%, +43 и выше на 26,4%, +44 и выше на 36,8%.

Во-вторых, за период последних 25 лет большинство жарких дней приходится на 2015-2021 года. К примеру, на этот период приходится 45 дней с температурой +43 °C и выше из 67 дней начиная с 1997 года, а также практически все дни с экстремально высокой температурой (+45 °C и выше).

Существенно выросли среднемесячные температуры воздуха. Если в 1961-1990 годах средняя температура июня составляла +28,4; июля +30,8 и августа +28,6, то в 1991-2020 годах соответственно +29,6; +31,7 и 30 градусов.

Большинство глобальных климатических центров прогнозирует, что предстоящие годы будут ещё теплее, чем в 2015-2021 годах. Вероятность подобного сценария достаточно высокая.

В нынешнем 2022 году в Ашхабаде уже воздух прогревался до +45 и по среднесрочным прогнозам с вероятностью 50-60% температура еще достигнет или превысит это значение.

Повторяемость аномально жарких лет высока, как никогда. Не с 1972 года и даже не с 1891 года, когда начались наблюдения за погодой такой частоты и таких жарких лет в Ашхабаде не было.