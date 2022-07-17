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В дни аномальной жары власти Узбекистана призвали население экономить электроэнергию

CentralAsia (UZ) -  Власти Узбекистана призвали граждан экономить электроэнергию в период аномально жаркой погоды, чтобы предотвратить неисправности и сбои, которые могут возникнуть из-за перегрузок электроприборов.

14 июля Гидрометцентр Узбекистана выпустил предупреждение, о том, что 17-22 июля текущего года на территорию Узбекистана через Туркменистан усилится вынос жаркого воздуха с районов Ирана. В связи с этим температура воздуха в дневные часы будет повышаться: по Республике Каракалпакстан, Хорезмской, Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям до 44-47°.

«Из-за резкого повышения температуры воздуха сильно возрастает и потребность в электроэнергии. В результате этого может возрасти нагрузка на электрические сети и трансформаторные подстанции и, как следствие, появятся сбои в работе сетей. С этой целью министерством и всеми профильными организациями принимаются меры по обеспечению стабильного снабжения потребителей энергоресурсами в дни резкого повышения температуры воздуха», – отметили в Минэнерго Узбекистана.

Для обеспечения стабильного электроснабжения в эти дни к работе на электростанциях подключаются специальные резервные энергоблоки. Для устранения возможных аварийных ситуаций подготовлено 227 бригад.

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