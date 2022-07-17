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Монгольский дзюдоист Анхзаяа Лавжаргал завоевал золото в Загребе
Монгольский дзюдоист Анхзаяа Лавжаргал
Монгольский дзюдоист Анхзаяа Лавжаргал

CentralAsia (MNG) -  С 15 по 17 июля в хорватской столице проходят международные соревнования по дзюдо Гран-при Загреб — 2022.

В первый день состязаний на татами поборолись участники в весовых категориях до 60 и 66 кг, во второй - до 73 и 81 кг, а сегодня в третий, заключительный день Гран-при, будут соревноваться в весе до 90 кг.

В первый день монгольские дзюдоисты выиграли две бронзовые медали — Ичинхорол Мөнхцэдэв завоевала бронзу в весевой категории до 57 кг среди женщин, и Нармандах Баянмөнх завоевал бронзу в весовой категории до 66 кг среди мужчин.

А во второй день Ганхайч Болд завоевала бронзу в весевой категории до 63 кг среди женщин.

Молодой дзюдоист Монголии Анхзаяа Лавжаргал завоевал свое первое золото в Загребе в весевой категории до 73 кг среди мужчин, победив победителя Большого Шлема в Тбилиси Терашвили.

В спортивном мероприятии принимают участие 548 человек — 315 мужчин и 233 женщины из более чем 70 стран.

Согласно традиции, победителям и призерам конкурса вместе с медалью вручают денежные призы. Победители из каждой весовой категории получат по 3 тыс. евро, взявшие серебро — по 2 тыс. евро, а завоевавшие бронзу — по 1 тыс. евро.

В первый день состязаний на татами поборолись участники в весовых категориях до 60 и 66 кг, во второй - до 73 и 81 кг, а сегодня в третий, заключительный день Гран-при, будут соревноваться в весе до 90 кг.

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