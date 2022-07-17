экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане растет заболеваемость коронавирусом - 1546 случаев за сутки
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (CA) -  В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1546 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

Вчера было 1470 случаев.

По регионам:

в городе Алматы – 520;

в городе Нур-Султан – 489;

в городе Шымкент – 98;

в Алматинской области – 82;

в Карагандинской области – 74;

в Жамбылской области – 58;

в Кызылординской области – 45;

в Атырауской области – 27;

в Акмолинской области – 25;

в Мангистауской области – 20,

в Костанайской области – 19;

в Туркестанской области – 18;

в ВКО – 17;

в ЗКО – 17;

в СКО – 16;

в Павлодарской области – 11;

в Актюбинской области – 10.

Всего в стране подтверждено 1 316 567 случаев COVlD-19.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В Японии зарегистрировали рекордное число заболевших ковидом за сутки - 110 тыс.
  • Узбекистан усилил медицинский контроль на пропускных пунктах на границе из-за вспышки холеры в Афганистане
  • Монгольский дзюдоист Анхзаяа Лавжаргал завоевал золото в Загребе


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com