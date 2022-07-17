В Казахстане растет заболеваемость коронавирусом - 1546 случаев за сутки
- Азия и мир, общество
- 10:42, 17 июля 2022
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CentralAsia (CA) - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1546 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
Вчера было 1470 случаев.
По регионам:
в городе Алматы – 520;
в городе Нур-Султан – 489;
в городе Шымкент – 98;
в Алматинской области – 82;
в Карагандинской области – 74;
в Жамбылской области – 58;
в Кызылординской области – 45;
в Атырауской области – 27;
в Акмолинской области – 25;
в Мангистауской области – 20,
в Костанайской области – 19;
в Туркестанской области – 18;
в ВКО – 17;
в ЗКО – 17;
в СКО – 16;
в Павлодарской области – 11;
в Актюбинской области – 10.
Всего в стране подтверждено 1 316 567 случаев COVlD-19.
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