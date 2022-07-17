СМИ: Украинский самолет Ан-12 разбился в Греции, он мог перевозить боеприпасы. Видео

CentralAsia (CA) -

Самолет Ан-12 украинской авиакомпании потерпел крушении к западу от города Кавала на северо-востоке Греции, сообщают местные СМИ.

Пожарным запретили приближаться к самолету, потому что он мог перевозить боеприпасы. О пострадавших и жертвах пока не сообщалось.

Представитель Службы гражданской защиты Греции сообщил телеканалу ERT, что военные направили на место крушение специальную группу, которая должна принять решение о возможности тушения пожара. «Пока нам сказали не приближаться к самолету. Возможно, там находятся боеприпасы»,— сказал он. Кроме того, находящимся у места крушения рекомендовали надеть защитные маски из-за специфического запаха.

Самолет летел из Сербии в Иорданию, на борту находились восемь членов экипажа. Утверждается, что он совершал коммерческий рейс. До крушения пилот запросил аварийную посадку в аэропорту Кавалы из-за отказа двигателя. В десяти морских милях к западу от Кавалы сигнал был потерян.

Сейчас на месте крушения находятся 15 пожарных машин. Авиакомпания-владелец самолета не называется. Очевидцы рассказали, что крушение произошло на кукурузном поле, произошла серия взрывов. В районе падения самолета нет света, вероятно, он оборвал кабели.