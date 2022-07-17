В 38 департаментах Франции объявили «оранжевую» степень погодной опасности

CentralAsia (CA) - Французская национальная метеорологическая служба «Метео-Франс» сообщила 16 июля, что в 38 департаментах страны объявлена «оранжевая» степень погодной опасности из-за жары.

Накануне таким предупреждением были затронуты только 16 департаментов.

По прогнозу «Метео-Франс», в ближайшие дни чрезвычайная жара продолжится. Ожидается, что в ряде районов юго-востока страны в воскресенье температура будет достигать + 40 градусов. В целом по стране она превысит + 30 градусов.

Предполагается, что 18 июля может оказаться самым жарким днем, когда-либо зарегистрированным во Франции. На юго-западе страны температура местами будет достигать + 42 градусов. 19 июля волна жары начнет постепенно затихать на юго-западе, и очень высокой температурой будет отмечена часть северо-востока. Возможные грозы в среду, как считают метеорологи, могут положить конец этой чрезвычайной ситуации.

Как сообщалось, в южных городах страны Ниме и Безье зарегистрированы исторические температурные рекорды с превышением + 40 градусов