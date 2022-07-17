Newsweek: Байдену грозит импичмент, если демократы проиграют промежуточные выборы

Джо Байден

CentralAsia (CA) - Если Демократическая партия США потеряет контроль над Конгрессом по итогам промежуточных выборов в 2022 году, то президенту Джо Байдену может грозить импичмент, сообщает Newsweek.

Как пишет издание, ранее несколько влиятельных республиканцев указали, что их партия будет двигаться в этом направлении.

В январе сенатор-республиканец Тед Круз говорил, что для импичмента Байдена будет «множество оснований», а в апреле представитель республиканцев Кен Бак заявил, что юридический комитет Палаты представителей «проведет слушания, чтобы определить, уместен ли импичмент». «Мы будем голосовать по вопросу импичмента»,— сообщил Бак.

Статьи об импичменте могут быть приняты простым большинством голосов в Палате представителей, но президент может быть отстранен от должности только большинством в две трети голосов в Сенате. 45-му президенту США Дональду Трампу дважды объявляли импичмент — в 2020 и 2021 годах,— и в обоих случаях Сенат оправдал его.