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ISW: Российские силы провели наземные атаки вокруг Северска и Бахмута (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) -  Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 16 на 17 июля опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, российские силы провели ограниченные наземные атаки вокруг Северска и Бахмута, а также обстреляли украинскую военную и гражданскую инфраструктуру на востоке Украины.

Выводы института:

Министерство обороны России объявило о прекращении оперативной паузы, подтвердив оценку ISW от 15 июля о том, что российские силы, вероятно, возобновляют наземные атаки по нескольким направлениям наступления.

Кремль, возможно, приказал российским силам взять под контроль всю Харьковскую область, несмотря на чрезвычайно низкую вероятность успеха России в таких усилиях.

Российские власти, вероятно, реагируют на предполагаемую угрозу действий украинских войск, усиливая административные режимы на оккупированных территориях.

В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:

Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).

Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.

Supporting Effort 1 — город Харьков.

Усилие поддержки 2 - Южная ось.

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