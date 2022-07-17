Небо над Антарктидой окрасилось в розовый цвет. Фото

CentralAsia (CA) - Небо в Антарктиде окрасилось в розовые и сливовые оттенки из-за извержения вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. Об этом сообщает The Guardian.

Ученые утверждают, что небо приобрело такую окраску из-за выброшенных в стратосферу аэрозолей, вызванных извержением, которое произошло еще в январе.

«Стратосферные аэрозоли могут циркулировать по земному шару в течение нескольких месяцев после извержения вулкана, рассеивая и искривляя свет, когда солнце опускается или поднимается за горизонт, создавая свечение в небе с оттенками розового, голубого, пурпурного и фиолетового», - сказала Нава Федаефф, синоптик из Нивы.

По ее словам, вулканические сумерки, цвет и интенсивность зависят от количества дымки и облачности на пути света, достигающего стратосферы.

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