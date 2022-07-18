Монгольская фитотерапия, возрождение COVID укореняется

CentralAsia (MNG) - Традиционные лекарства, когда-то запрещенные, вновь обрели популярность. Правительство и представители здравоохранения одобряют их наряду с прививками от COVID-19.

Вода испаряется, затем пузырится до кипения. Баяржаргал Тогмид снимает кастрюлю с плиты и помешивает ярко-желтую траву, известную как манжингарав. «Я пью его сейчас и смешиваю с водой, чтобы мои дети часто полоскали им горло и рот. Это намного эффективнее, чем обычные лекарства».

«Это растение отлично помогает от кашля», — говорит она.

Баяржаргал выросла, наблюдая, как ее мать собирает лекарственные растения для своей работы ботаником, но говорит, что начала варить сироп от кашля для своей семьи только после начала пандемии. Она и ее муж сделали прививку в прошлом году, но она считает, что они используют традиционные лекарства — как самодельные, так и купленные в ближайшей клинике — для укрепления их иммунной системы. По ее словам, когда ее муж наконец заразился COVID-19 в феврале, он выздоровел в течение пяти дней.

Волна практиков монгольской народной медицины

Традиционная медицина Монголии имеет 5000-летнюю историю, но почти навсегда исчезла из-за официального запрета между 1922 и 1990 годами. Пандемия привела к всплеску новых пользователей, ищущих защиты и облегчения симптомов вируса, а также к вновь обретенной популярности как источника национальной гордости и возможностей для получения дохода.

«Наши предки оставили нам богатый источник знаний о традиционной медицине, — говорит доктор Болд Шарав, профессор народной медицины Монгольской международной школы медицины. «Важно, чтобы мы использовали его правильно».

Министерство здравоохранения включает травяные чаи и отвары в свои наборы для лечения COVID-19 на дому, которые распределяются по семейным центрам здоровья по всей стране и предоставляются бесплатно любому взрослому, у которого диагностировано это заболевание.

Оюунчимэг Мөрдорж, старший эксперт по традиционной медицине в Министерстве здравоохранения, говорит, что содержимое наборов основано на рекомендациях врачей и исследователей.

Врачи Монголии выступают за традиционную медицину, но в сочетании с современной медициной, а не вместо нее.

Доктор Гэрэлтуяа Сурэнхорол, врач-инфекционист аймачного лечебно-диагностического центра аймака Орхон, говорит, что рекомендованные для лечения COVID-19 травяные сборы, такие как Мана-4 и Норов-7, не полностью излечивают болезнь, но укрепляют иммунную систему человека и ускоряют выздоровление. скорости — и должны использоваться только по назначению. «Возможно даже, что лекарственные растения могут быть вредными, если не использовать правильную дозу», — говорит она, предупреждая, что некоторые растения могут быть ядовитыми.

Фармацевты по всей стране говорят, что они не были готовы к всплеску запросов на традиционную медицину, связанному с пандемией, и ожидают, что интерес переживет сам вирус. «Сейчас больше всего продаются традиционные монгольские лекарства, отвары и препараты, — говорит Алтантуяа Сандуйдорж, фармацевт из аймака Орхон.

Отгонгэрэл Сухбат, экономист из этого аймака, говорит, что она была вакцинирована от COVID-19 и начала пить чаи Мана-4 и Норов-7, когда заразилась этой болезнью в апреле 2021 года. Она выздоровела в течение недели и планирует продолжать использовать лечение вместе с современной медициной. «Сначала его было трудно пить, так как он был довольно горьким, — говорит она. — Теперь я почти привык к этому.

«За последние два года монгольские ученые экспериментально утвердили более 50 видов лекарственных растений и начали использовать их для лечения», — говорит Л. Батхуу, координатор зарубежных проектов Института традиционной медицины и технологий, исследовательского центра, также управляет больницей и фармацевтической фабрикой. По его словам, правительству следует больше инвестировать в исследования, разработки и производство, чтобы удовлетворить растущий спрос.

Оюунчимэг возражает, что Министерство здравоохранения помогло укрепить практикующих народную медицину через учебные и исследовательские центры.

«В последние годы исследования в области традиционной медицины улучшились, — говорит она. «Как только исследования будут хорошо развиты и будут соответствовать международным стандартам, правительство примет экспортную политику». По данным Департамента традиционной медицины Министерства здравоохранения, спрос растет на международных рынках, включая Японию, Южную Корею и Нидерланды. Международные исследования остаются редкостью, но в исследовании 2021 года, проведенном монгольскими учеными, опубликованном в Журнале азиатской ассоциации студентов-медиков (the Journal of Asian Medical Students’ Association), пациенты с COVID-19, которые использовали как монгольские фитопрепараты, так и западные методы лечения, выздоравливали в 1,7 раза быстрее — 42% из них в течение одной недели — больше, чем у тех, кто использовал только один вид лечения.

Из восьми монгольских производителей, производящих около 400 продуктов народной медицины, только четыре в настоящее время имеют лицензию на экспорт. В 2017 году Odi Tan стала первой компанией, получившей это разрешение после многомесячного процесса с участием Министерства здравоохранения, Министерства окружающей среды и туризма и Специализированного инспекционного агентства.

«С тех пор, как разразился коронавирус, к нам стали постоянно обращаться аптеки, спрашивая, какие лекарства и препараты рекомендуются от простуды и гриппа и какие продукты доступны, далее предлагая сотрудничество», — говорит Чанцалдулам Баатар, исполнительный директор Odi Tan.

По словам Чанцалдулам, у компании есть клиенты в других азиатских странах, но у нее пока нет возможности охватить Европу и Северную Америку. Поэтому компания сосредоточилась на расширении своей цепочки поставок, платя семьям за выращивание таких ингредиентов, как крапива, тимьян и солодка.

«Если правительство лучше поддержит нас и расширит возможности для экспорта, лекарственные растения и травы могут внести такой же вклад в экономику, как и экспорт угля», — говорит она.

Правительство работает с фармацевтическими компаниями, чтобы обеспечить соответствие продукции национальным и международным стандартам качества и безопасности, говорит Батхуу, координатор зарубежных проектов из Института традиционной медицины и технологии. Его команда работает над подачей заявки на финансирование строительства крупного завода, способного перерабатывать и производить сырье.

«В будущем мы сможем полностью обеспечить внутреннее потребление и экспорт», — говорит Болд, профессор традиционной медицины.

Также необходимо больше образования, чтобы гарантировать, что растущий интерес среди монголов не приведет к вредным последствиям для людей или окружающей среды, говорит Баяржаргал, мать Эрдэнэт. «Если вы не соберете натуральные травы должным образом, есть опасность, что растения больше не вырастут», — говорит она. «Также важно определить и выбрать правильные нетоксичные растения».

автор: Хорлоо Хөхнохой — корреспондент Global Press Journal

перевод с английского: Татар С.Майдар

источник: GPJ

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения