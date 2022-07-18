5 лучших ультрамарафонов, которые вам нужно попробовать: от погони за закатами в Монголии до самого впечатляющего забега на 100 км в Непале

Mongolia Sunrise to Sunset

CentralAsia (MNG) - В то время как остальной мир открывается, вот лучшие гонки, которые пройдут в Азии в течение следующих 6 месяцев.

Поскольку большая часть мира склоняется к тому, чтобы жить с коронавирусом, и нормальная жизнь возвращается, внимание обращается на то, что мы добавили в наши списки желаний, когда путешествия были невозможны. Мысль о побеге на просторы или о новых испытаниях в далеких землях была важной частью преодоления чувства клаустрофобии, развившегося за последние два года.

Для многих ультрамарафоны, охватившие весь земной шар в местах, которые, возможно, не были первыми в списке для отдыха, стали маяком того, что может стать возможным после снятия ограничений.

Итак, несмотря на то, что строгие правила карантина в Гонконге делают выезд более трудным, чем для людей, живущих в остальном мире, если вы можете сесть на рейс, и еще труднее найти специальный отель, который не полностью забронирован, вот пять из Лучшие в Азии соревнования по ультратрейлраннингу, которые пройдут в конце этого года и должны быть в вашем списке, — пишет South China Morning Post.

Монголия от рассвета до заката

Монголия является обязательным пунктом назначения для многих из нас, и все же логистика организации путешествия туда часто может показаться сложной. Именно здесь вступают в свои права упакованные события, такие как MS2S.

Гонка сосредоточена вокруг кемпинга Toilogt Ger, который находится в 14 часах езды от столицы и аэропорта Улан-Батора, места, которое делает его одной из самых удаленных ультрагонок в мире.

Пребывание на относительной высоте (1645 м) означает, что вам потребуется несколько дней, чтобы акклиматизироваться, и все это является частью услуг, предлагаемых организаторами гонки, у которых есть варианты дистанции 42 км и 100 км.

Считающаяся «одной из самых красивых трейловых гонок в мире», она проходит с 6 по 13 августа этого года.

Веб-сайт: www.ms2s.org

Вьетнамский горный марафон

Вьетнам был одной из первых стран Юго-Восточной Азии, которая полностью открылась для международного туризма, и многие из наиболее любознательных и предприимчивых посетителей Вьетнама будут иметь на своем радаре северный горный аванпост Сапа.

Сапа является одним из самых оживленных и посещаемых мест в регионе и характеризуется крутыми горами и рисовыми террасами. Она также хорошо известен как дом для многочисленных групп этнических меньшинств, которые живут и занимаются здесь сельским хозяйством.

VMM предлагает несколько гоночных дистанций, начиная от 10-километровой ходьбы и заканчивая полным и изнурительным 100-мильным испытанием с ошеломляющим набором высоты в 8400 метров.

Мероприятия проходят вокруг эко-домика недалеко от Сапы, а холмистые тропы проходят через рисовые поля, горы и отдаленные деревни меньшинств, что является настоящим удовольствием для больных ног.

Дата: 9-11 сентября

Веб-сайт: vietnamtrailseries.com/mountain-marathon/

Каппадокия Ультра Трейл

Каппадокия в центральной Турции — одно из самых сюрреалистичных и привлекательных мест на земле. С его расколотым пустынным пейзажем, возвышающимися волшебными дымоходами и древними пещерными жилищами он превосходит даже съемочную площадку «Звездных войн».

Ежегодная тропа Cappadocia Ultra Trail проходит осенью, когда пустыня оживает сезонными красками.

Все три варианта дистанции гонки (38 км, 63 км и 119 км с набором высоты 3730 м) проходят через объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и сердце региона, в то время как более длинный вариант также проходит по удаленной петле через местную сельскую местность. Гонки также являются квалификационными для Мировой серии UTMB, что делает это грандиозное и потрясающее событие, в котором можно принять участие.

Дата: 15-16 октября

Веб-сайт: cappadociaaulttrarail.com/en

Аннапурна 100, Непал

Непальские Гималаи являются домом для нескольких удивительных трейловых гонок, многие из которых представляют собой многодневные многодневные гонки. Когда дело доходит до безостановочных гонок, их дедушкой считается Аннапурна 100, однодневная ультра-трасса, которая является одной из самых высоких и впечатляющих гонок.

В этом году гонка возвращается в 14-й раз после двухлетнего перерыва в связи с пандемией. Есть три варианта дистанции (42 км, 55 км и 99,1 км). Самый длинный «классический» маршрут не для слабонервных, так как он набирает высоту 5414 м, поднимаясь по окрестным джипам и треккинговым тропам региона Марди Химал. По пути бегуны получают сногсшибательные виды на восточную сторону хребта Аннапурны.

С высоты 3900 м (если позволяет погода) нужно спуститься на высоту более 6000 м, чтобы финишировать на озере Фева в Покхаре, прекрасном месте для отдыха после такого эпического бега.

Дата: 29-30 октября

Сайт: annapurna100.com

Дои Интханон от UTMB, Таиланд

В рамках серии UTMB Word гонка ультра-трейлов Doi Inthanon быстро приобретает все большее значение и значимость. Маршрут проходит по холмистым и лесистым тропам национального парка Дойинтанон, который находится в нескольких минутах езды к югу от Чиангмая на севере Таиланда.

Многие бегуны с удивлением обнаруживают такие высотные тропы в Таиланде, а маршрут на дистанцию ведет прямо к вершине Дои Интханон высотой 2557 м, которая является самой высокой вершиной в стране и предлагает великолепные панорамные виды.

К счастью, в декабре в этом регионе также зима, что делает бег достаточно сухим, но приятно теплым, часто с ранними утренними морозами на вершине.

Всего доступно 5 вариантов дистанции: от 10 км до полной 100-мильной дистанции с набором высоты 10, 045 м.

Дата: 8-11 декабря

Веб-сайт: inthanon.utmb.world

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