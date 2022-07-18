Министр иностранных дел КНР Ван И посетит Монголию в августе

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Китая Ван И посетит Монголию в следующем месяце.

«В конце августа нашу страну посетит министр иностранных дел Китая Ван И. Среди основных вопросов, которые предстоит обсудить на данный момент, — окончательное урегулирование вопросов Эрдэнэбурэнской ГЭС и Багануурской ГЭС, а также подписание состоявшегося во время пекинской зимней Олимпиады диалога в связи с приграничными портами. Эрдэнэбурэнская гидроэлектростанция будет полностью введена в эксплуатацию через пять лет, начиная с осени этого года, — сказал премьер-министр Монголии.

Министр иностранных дел Китая Ван И посетил Монголию в 2020 году для укрепления отношений с нашей страной.

Министр иностранных дел Монголии Б. Батцэцэг в июле 2021 г. посетила Китай с официальным визитом и провел официальные переговоры с членом Госсовета КНР, министром иностранных дел КНР Ван И в Тяньцзине. В ходе встречи министры иностранных дел обменялись мнениями о двустороннем сотрудничестве между Монголией и Китаем, а также о широком спектре региональных и международных отношений.

По этому поводу министры двух стран согласились, что укрепление политического взаимопонимания и доверия создает благоприятные условия для дальнейшего расширения сотрудничества во всех сферах. После этого главы государств, руководство парламентов и главы правительств двух стран поговорили по телефону, отметили, что достигнуто много важных договоренностей для развития отношений между двумя странами, и договорились активно сотрудничать. в реализации договоренностей, достигнутых лидерами двух стран.

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