Чемпионат мира по джиу-джитсу пройдет в Улан-Баторе в 2023 году

CentralAsia (MNG) - 17 июля 2022 года член Совета директоров Азиатской федерации джиу-джитсу О. Болд-Эрдэнэ подписал официальное соглашение о проведении чемпионата мира по джиу-джитсу в своей стране.

Он сообщил на своей странице соцсети: «Сегодня было подписано официальное соглашение о проведении чемпионата мира по джиу-джитсу 2023 года в нашей стране. (Бирмингем, США. 17.07.2022) #WelcometoMongolia. С 14 по 21 июля 2023 года лучшие в мире джиу-джитсу соберутся в Улан-Баторе... Поздравляем, члены семьи MJJH.

На сайте ассоциации также осталось шесть дней до старта четвертого международного открытого турнира «Улан-Батор Про». 23 и 24 июля в Спорткомплексе будут объявлены чемпионы категории ???? и ??.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения