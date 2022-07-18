На Китай приходилось 50 процентов предприятий иностранных инвесторов в Монголии

CentralAsia (MNG) - С 1990 по 2019 год, после того как Монголия законодательно разрешила иностранные инвестиции, в качестве инвесторов в Монголии было зарегистрировано в общей сложности 15 000 иностранных компаний из 113 стран. На Китай приходилось 50 процентов предприятий иностранных инвесторов, на Южную Корею — 17 процентов, а на Россию — 6 процентов.

Это было подчеркнуто в ходе совместной научной конференции Института монголоведения Университета Дангу Республики Корея и Монгольского торгово-промышленного университета (МТПУ) о текущем состоянии торговли между Монголией и Республикой Корея.

На встрече начальник отдела политики и стратегии Монгольской национальной торгово-промышленной палаты Ж. Оюунчимэг представила бизнес-среду Монголии, а М. Ган-Эрдэнэ, торговый менеджер ООО «Land Bridge LLC», сообщил о проблемах грузоперевозок между двумя странами.

Также профессор Н. Отгонсайхан из МТПУ выступил с презентацией и обсудил преимущества и недостатки торговли, транспортного посредничества, грузовых перевозок, налогов и инвестиций между двумя странами.

Монголия и Южная Корея тесно связаны с точки зрения языка, культуры, истории и антропологии. Они обсудили тот факт, что объем двусторонней торговли между двумя странами не достигает желаемого сторонами уровня и что есть недостатки.

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