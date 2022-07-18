Монгольский дзюдоист Цэцэнцэнгэл Одхуу завоевал серебро в Загребе

Цэцэнцэнгэл Одхуу

CentralAsia (MNG) - С 15 по 17 июля в хорватской столице прошли международные соревнования по дзюдо Гран-при Загреб — 2022.

В первый день состязаний на татами поборолись участники в весовых категориях до 60 и 66 кг, во второй - до 73 и 81 кг, а в третий, заключительный день Гран-при, соревновались в весе до 90 кг.

В первый день монгольские дзюдоисты выиграли две бронзовые медали — Ичинхорол Мөнхцэдэв завоевала бронзу в весевой категории до 57 кг среди женщин, и Нармандах Баянмөнх завоевал бронзу в весовой категории до 66 кг среди мужчин.

А во второй день Ганхайч Болд завоевала бронзу в весевой категории до 63 кг среди женщин.

В третий день молодой дзюдоист Монголии Цэцэнцэнгэл Одхуу завоевал свое первое серебро в Загребе в весевой категории +100 кг среди мужчин, уступив Юру Шпикерсу из Нидерландов.

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