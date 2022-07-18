Монгольская команда завоевала бронзовые медали на Международной биологической олимпиаде в Ереване

CentralAsia (MNG) - С 10 по 18 июля в городе Ереван (Армения) прошла 33-я Международная биологическая олимпиада школьников (МБО-2022). В олимпиаде приняли участие школьники из 64 стран.

10 июля в Национальном академическом театре оперы и балета им. Ал. Спендиаряна состоялась церемония открытия 33-й Международной олимпиады по биологии. В рамках Международной олимпиады в Армению прибыли студенческие команды из 64 стран. Некоторые из команд приветствовали присутствующих в своем национальном традиционном стиле, особенно монгольская команда.

Монголию представляли выпускники школ этого года. В состав команды вошли:

Э.Тэргэл — ученица 12 класса школы Орхон;

Ч. Жаргалан — ученица 12 класса школы Шинэ Монгол (Новая Монголия);

А. Номин — ученица 12 класса средней школы Шинэ Монгол (Новая Монголия);

Э.Бодьхуу — ученик 12 класса школы Шинэ Үе (Новое поколение).

Из четырих участников Э.Тэргэл и Ч. Жаргалан завоевали бронзовые медали.

Председатель Оргкомитета Международной олимпиады по биологии Риочи Мацудай выразил благодарность правительству Респудлики Армения, Министерству образования, науки, культуры и спорта, Ереванскому государственному университету, Оргкомитету IBO 2022 и Комитету науки за любезную поддержку в проведении Международной олимпиады по биологии в 2022 году (МОБ 2022).

«Это 33-я Международная олимпиада по биологии, и мы гордимся тем, что так много участников со всего мира. Уважаемые участники, ваши выдающиеся достижения в области биологии будут отмечены и здесь, сегодня, и в течение всей этой недели в результате вашего участия в этом мероприятии", - сказал председатель оргкомитета.

Риочи Мацудай подчеркнул, что пандемия коронавируса оказала «значительное воспитательное воздействие» на общество. Таким образом, биология и науки о жизни стали стратегическими инструментами для решения и преодоления проблем.

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