В Узбекистане опровергли обстрел территории со стороны Афганистана

CentralAsia (UZ) - Минобороны Узбекистана опровергло информацию, распространившуюся в социальных сетях о якобы третьем ракетном обстреле территории Узбекистана из Афганистана.

«Данная информация является ложной и абсолютно не соответствует действительности. Государственная граница Узбекистана и Афганистана полностью контролируется узбекскими военнослужащими, ситуация стабильная», – говорится в сообщении Минобороны РУз.

В ведомстве попросили полагаться только на официальные источники.