В Узбекистане опровергли обстрел территории со стороны Афганистана

- Узбекистан, общество
- 9:17, 18 июля 2022
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CentralAsia (UZ) - Минобороны Узбекистана опровергло информацию, распространившуюся в социальных сетях о якобы третьем ракетном обстреле территории Узбекистана из Афганистана.
«Данная информация является ложной и абсолютно не соответствует действительности. Государственная граница Узбекистана и Афганистана полностью контролируется узбекскими военнослужащими, ситуация стабильная», – говорится в сообщении Минобороны РУз.
В ведомстве попросили полагаться только на официальные источники.
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