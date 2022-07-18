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В Узбекистане опровергли обстрел территории со стороны Афганистана

CentralAsia (UZ) -  Минобороны Узбекистана опровергло информацию, распространившуюся в социальных сетях о якобы третьем ракетном обстреле территории Узбекистана из Афганистана.

«Данная информация является ложной и абсолютно не соответствует действительности. Государственная граница Узбекистана и Афганистана полностью контролируется узбекскими военнослужащими, ситуация стабильная», – говорится в сообщении Минобороны РУз.

В ведомстве попросили полагаться только на официальные источники.

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