В Казахстане за сутки выявили 1477 случаев COVID

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1477 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
По регионам:
в городе Алматы – 573;
в городе Нур-Султан – 493;
в Алматинской области – 91;
в городе Шымкент – 66;
в Жамбылской области – 59;
в Карагандинской области – 33;
в Акмолинской области – 30;
в Атырауской области – 30;
в Кызылординской области – 22;
в Туркестанской области – 20;
в ЗКО – 19;
в Павлодарской области – 10;
в ВКО – 8;
в Актюбинской области – 6;
в Костанайской области – 6;
в Мангистауской области – 6;
в СКО – 5.
Всего в стране подтверждено 1 318 044 случая.
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Коронавирус в Казахстане
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