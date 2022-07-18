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В Казахстане за сутки выявили 1477 случаев COVID

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1477 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

По регионам:

в городе Алматы – 573;

в городе Нур-Султан – 493;

в Алматинской области – 91;

в городе Шымкент – 66;

в Жамбылской области – 59;

в Карагандинской области – 33;

в Акмолинской области – 30;

в Атырауской области – 30;

в Кызылординской области – 22;

в Туркестанской области – 20;

в ЗКО – 19;

в Павлодарской области – 10;

в ВКО – 8;

в Актюбинской области – 6;

в Костанайской области – 6;

в Мангистауской области – 6;

в СКО – 5.

Всего в стране подтверждено 1 318 044 случая.

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