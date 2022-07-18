Лидер ФНС Ахмад Масуд призывает к политическому решению проблем в Афганистане

CentralAsia (CA) - Лидер Фронта национального сопротивления (ФНС) в Афганистане Ахмад Масуд подчеркнул необходимость политического диалога для решения текущих афганских проблем после недавних столкновений между силами ФНС и «Талибаном», передает TOLOnews.

Глава СРН, имеющего небольшой плацдарм в горах Панджшера, заявил, что пока талибы не достигнут взаимопонимания с его группировкой, у них нет другого выхода, кроме как противостоять им.

«Мы поделились своей озабоченностью со всеми западными и восточными странами в отношении Афганистана. Ситуация в Афганистане требует серьезной оценки и серьезного внимания. Афганистану необходимо достичь политической стабильности путем любого давления. «Талибан» или любая другая группа должны найти политическое решение в сотрудничестве с регионом и миром для решения проблем Афганистана, иначе проблемы в Афганистане могут снова затронуть регион и мир», — Ахмад Масуд, лидер Фронт сопротивления», — цитирует TOLOnews.

После того, как 15 августа 2021 года, когда Афганистан был взят под контроль талибов, в руки талибов перешли аванпосты иностранных войск со всем вооружением и техникой, лидер СРН предупредил, что это оружие будет использовано для дестабилизации безопасности стран в регионе и во всем мире.

ФНС был создан в Панджшере за несколько дней до 15 августа, и, по словам Ахмада Масуда, он уже насчитывает более 3000 регулярных вооруженных сил.

«Иностранцы поддерживают борьбу Ахмада Шаха Масуда, но никто (афганцы) до сих пор не был готов поддержать Ахмада Масуда», — сказал политолог Асадулла Надим. Между тем, аналитики говорят, что оппозиция будет иметь негативное влияние, даже если оно будет небольшим.

«Война и насилие — это не путь к решению. Исламскому Эмирату необходимо вести переговоры со своими нынешними противниками», — сказал политолог Сайед Харун Хашими.

Ранее официальные лица талибов неоднократно призывали противников отказаться от войны и присоединиться к Исламскому Эмирату, однако лидер Фронта сопротивления по-прежнему критически относится к формированию нынешнего афганского правительства.

В прошлом месяце Хьюман Райтс Вотч (HRW) в своем отчете сообщила, что силы безопасности «Талибана» в провинции Панджшер на севере Афганистана незаконно задерживали и пытали жителей, обвиняемых в связях с оппозиционной вооруженной группировкой.

С середины мая 2022 года боевые действия в провинции обострились, поскольку силы Национального фронта сопротивления (ФНС) атаковали отряды талибов и блокпосты. В ответ талибы направили в провинцию тысячи боевиков, которые провели поисковые операции против общин, которые, по их утверждениям, поддерживают СРН. В ходе поисковых операций в других провинциях талибы совершали суммарные казни и насильственные исчезновения захваченных боевиков и других задержанных, что является военным преступлением.

«Силы «Талибана» в провинции Панджшер быстро прибегают к избиению мирных жителей в ответ на боевые действия против оппозиционного Национального фронта сопротивления, — сказала Патрисия Госсман, заместитель директора Хьюман Райтс Вотч по Азии. «Давняя неспособность талибов наказать виновных в серьезных нарушениях в их рядах подвергает риску больше гражданских лиц».

Бывшие задержанные в начале июня сообщили, что силы безопасности «Талибана» задержали около 80 жителей панджшерского района Кхендж и избили их, чтобы заставить предоставить информацию о СРН, сообщает HRW. Через несколько дней талибы освободили 70 человек, но продолжали удерживать 10 человек, родственников которых они обвиняют в том, что они являются членами группы, в качестве коллективного наказания.

Бывшие заключенные заявили, что в окружной тюрьме содержалось еще около 100 человек, подозреваемых в связях с NRF. Ни у кого не было доступа к своим семьям или адвокатам. Другие содержались в неофициальных центрах содержания под стражей.