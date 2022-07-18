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Все члены экипажа погибли при крушении украинского грузового самолета в Греции
Предыстория: СМИ: Украинский самолет Ан-12 разбился в Греции, он мог перевозить боеприпасы. Видео

CentralAsia (CA) -  Крушение в Греции грузового самолета Ан-12, принадлежащего Украине, привело к гибели всего его экипажа в составе восьми человек. Передает телеканал ERT.

В Греции завершена операция по извлечению восьми тел из разбившегося самолета. Он перевозил 11,5 т вооружения из Сербии в Бангладеш.

Как говорится в сообщении, тела передадут в больницу Комотини. После судебно-медицинской экспертизы погибших передадут представителям Украины в Греции.

Самолет разбился поздно вечером 16 июля к западу от города Кавала на северо-востоке Греции. Незадолго до падения пилот запросил аварийную посадку в аэропорту Кавалы из-за отказа двигателя. Самолет упал на кукурузное поле между деревнями Антифилиппи и Палеохори. Местные жители в течение двух часов после крушения слышали взрывы. По данным, самолет был загружен осветительными и учебными минами, которые предназначались для Бангладеш.

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