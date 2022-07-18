Строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан включено в перечень приоритетных проектов ЕАЭС

CentralAsia (UZ) - Проект строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан включен в перечень приоритетных интеграционных инфраструктурных проектов в сфере транспорта государств-членов ЕАЭС.

Такое решение принято на заседании совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), которое прошло в городе Витебске (Беларусь) под председательством первого замглавы кабмина КР, председателя совета ЕЭК Адылбека Касымалиева.

По данным пресс-службы кабинета министров КР, помимо строительства этой ж/д ветки в утвержденный перечень также был включен проект «Электрификация железнодорожного участка «Луговая – Балыкчы». Отмечается, что участникам заседания также был представлен доклад о подготовке международного договора по формированию общего рынка газа ЕАЭС, который включает нормы торговли, тарифообразованию на услуги по транспортировке газа и так далее.

По инициативе Кыргызстана был также рассмотрен вопрос о введении маркировки отдельных видов табачных изделий и утверждена повестка предстоящего заседания Евразийского межправсовета, которое пройдет с 25 по 26 августа в городе Чолпон-Ате (Иссык-Кульская область, КР).

Ранее президент Кыргызстана Садыр Жапаров сообщил, что строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан начнется в следующем году, а завершится через три-четыре года. До этого же глава кабинета министров КР Акылбек Жапаров заявлял, что старт строительства планируется на осень 2022 года.

До этого президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подтвердил, что приступить к строительству железной дороги планируется «в ближайшее время», а Садыр Жапаров позже сказал, что получил одобрение Кремля.

Инициатива о строительстве железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан была озвучена еще в начале 2000-х, но реализация проекта стопорилась все эти годы.