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«Талибан» сообщил о задержании группы лиц, обстрелявших снарядами территорию Таджикистана

CentralAsia (TJ) -  Правительство Талибан сообщило об аресте преступной группировки, которая обвиняется в обстреле Таджикистана и Узбекистана с территории Афганистана.

16 июля официальный представитель Талибан Забиулла Муджахид сообщил в Twitter, что спецподразделение талибов в ночь на 15 июля уничтожило центр хариджитов (боевиков ИГИЛ) в селе Канджага уезда Имам Сахиб в провинции Кундуз.

«В результате спецоперации 3 члена преступной группы убиты и 5 - арестованы. Их автомобили и огнестрельное оружие были конфискованы. Не так давно они обстреляли ракетами Узбекистан и Таджикистан», - написал он в Twitter.

В настоящее время невозможно подтвердить эти сообщения из независимых источников.

За последние четыре месяца из Афганистана трижды запускались снаряды по Таджикистану и Узбекистану.

7 мая этого года афганские СМИ сообщили, что боевики выпустили с территории Афганистана по Таджикистану семь снарядов. Власти Таджикистана лишь заявили, что «пули случайно попали на территорию Таджикистана со стороны афганского района Ходжагор». При этом в официальном заявлении ГКНБ говорится, что пограничные войска «приведены в полную боевую готовность».

В июне этого года власти Узбекистана подтвердили, что пять снарядов упали в приграничном районе с Афганистаном и повредили четыре частных дома в махалле «Мажнунтол» города Термеза.

В апреле этого года некоторые СМИ сообщили, что «Хорасанское» отделение ИГИЛ выпустило десять ракет из Афганистана по военным объектам в Сурхандарьинской области Узбекистана. Тогда пресс-секретарь президента Узбекистана опроверг эти факты.

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