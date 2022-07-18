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За сутки в Монголии выявлен 101 новый случай заражения COVID-19

CentralAsia (MNG) -  Согласно статистической базе данных, за последние сутки в Монголии зарегистрирован 101 новый случай заражения COVID-19.

Из новых случаев 41 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, 60 случаев были выявлены в регионах страны. Не было зарегистрировано ни одного завозного случая COVID-19, говорится в официальном сообщении.

За сутки в Монголии не было зарегистрировано ни одного случая смерти от коронавируса. Общее число летальных исходов — 2119.

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