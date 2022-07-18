В Узбекистане запустили «горячую линию» по событиям в Каракалпакстане

CentralAsia (UZ) - Парламентская комиссия по расследованию трагических событий в Каракалпакстане запустила «горячую линию». Граждане могут сообщить о том, что произошло в первые дни июля, по короткому номеру 1374. Об этом сообщает пресс-служба офиса омбудсмена РУз.

Комиссия во главе с омбудсменом Ферузой Эшматовой была образована совместным решением Сената и Законодательной палаты 15 июля и 16 июля начала работу в Каракалпакстане.

По указанному номеру граждане могут сообщить о ситуации в Каракалпакстане и о том, что произошло в те дни, когда по официальным данным около 20 человек погибли и почти 250 получили ранения. Сообщалось о задержании более 500 человек, большинство из которых были отпущены после составления протоколов об административной ответственности.

8 июля Генеральная прокуратура сообщила о задержании 14 человек по уголовному делу, возбуждённому по части 4 статьи 159 (заговор с целью захвата власти или свержения конституционного строя) и другим статьям (какие, не уточняется) Уголовного кодекса Узбекистана.

Ранее сообщалось о составе парламентской комиссии. Она должна провести детальное изучение фактов нарушения прав, свобод и законных интересов человека. Результаты расследования обещано обнародованы для общественности Узбекистана и мирового сообщества.