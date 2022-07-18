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Таджикистан и Узбекистан завершили этап переговоров по демаркации границ

CentralAsia (TJ) -  Рабочие группы совместной таджикско-узбекской демаркационной комиссии подписали новый пограничный протокол.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Таджикистана.

По данным ведомства, переговоры делегаций Душанбе и Ташкента проходили с 11 по 16 июля в узбекской Фергане.

В ходе встречи были обсуждены работы по разметке совместных рубежей и подготовлены предложения по проекту линии демаркации государственной границы между соседями.

По итогам беседы был подписан соответствующий протокол, а следующие переговоры в подобном формате должны пройти в ближайшее время на территории Таджикистана.

Предыдущее аналогичное совещание прошло в июне нынешнего года.

Ранее глава Госкомитета по землеустройству Таджикистана Ариф Ходжазода сообщал, что из 1326 км границе с Узбекистаном удалось определить 1319 км.

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