В Ташкенте задержали трех членов запрещенной экстремистской организации

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте задержали членов запрещенной религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщает пресс-служба МВД Руз.

В составе организации действовали граждане А.Ф., М.А. и гражданка А.Г. Мужчины продавали краски на рынках и распространяли материалы «Хизб ут-Тахрир» своим деловым партнерам и близким родственникам. Также они действовали через группы в Telegram.

Преступной деятельностью этих лиц управляли находящиеся в международном розыске вербовщики Махмуд Абдулмомин (Холдаров Махмуджон Абдумаликович) и Ислам Абу Халил (Нурматов Исмаил Ибрагимович).

В настоящее время в отношении указанных лиц проводятся следственные действия в рамках уголовного дела.