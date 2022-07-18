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В Ташкенте задержали трех членов запрещенной экстремистской организации

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте задержали членов запрещенной религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщает пресс-служба МВД Руз.

В составе организации действовали граждане А.Ф., М.А. и гражданка А.Г. Мужчины продавали краски на рынках и распространяли материалы «Хизб ут-Тахрир» своим деловым партнерам и близким родственникам. Также они действовали через группы в Telegram.

Преступной деятельностью этих лиц управляли находящиеся в международном розыске вербовщики Махмуд Абдулмомин (Холдаров Махмуджон Абдумаликович) и Ислам Абу Халил (Нурматов Исмаил Ибрагимович).

В настоящее время в отношении указанных лиц проводятся следственные действия в рамках уголовного дела.

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