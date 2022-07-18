экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Эрдоган встретится с Путиным в Иране
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с российским коллегой Владимиром Путиным в ходе визита в Иран. Об этом сообщает пресс-служба администрации турецкого лидера.

«На полях саммита президент Эрдоган проведет двустороннюю встречу со своим российским коллегой», — говорится в сообщении.

18–19 июля в Тегеране запланирован седьмой трехсторонний саммит в формате Астаны с президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси и лидером России.

На повестке саммита стоит борьба с террористическими группировками, в частности с рабочей партией Курдистана и ИГ («Исламское государство») —, представляющими угрозу региональной безопасности, а также усилия, направленные на политическое урегулирование ситуации в регионе, и гуманитарная ситуация там.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • На Китай приходилось 50% предприятий иностранных инвесторов в Монголии
  • Newsweek: Байдену грозит импичмент, если демократы проиграют промежуточные выборы
  • Монгольская фитотерапия, возрождение COVID укореняется


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com