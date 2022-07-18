Эрдоган встретится с Путиным в Иране

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CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с российским коллегой Владимиром Путиным в ходе визита в Иран. Об этом сообщает пресс-служба администрации турецкого лидера.

«На полях саммита президент Эрдоган проведет двустороннюю встречу со своим российским коллегой», — говорится в сообщении.

18–19 июля в Тегеране запланирован седьмой трехсторонний саммит в формате Астаны с президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси и лидером России.

На повестке саммита стоит борьба с террористическими группировками, в частности с рабочей партией Курдистана и ИГ («Исламское государство») —, представляющими угрозу региональной безопасности, а также усилия, направленные на политическое урегулирование ситуации в регионе, и гуманитарная ситуация там.