экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Талибы заявили о ликвидации членов ИГИЛ, причастных к обстрелу Узбекистана и Таджикистана
Предыстория: В Узбекистан предположительно с территории Афганистана прилетели 5 снарядов, - МИД РУз

CentralAsia (TJ) -  Спецподразделения талибов в Кундузе убили троих и задержали пятерых боевиков, подозреваемых в ракетном обстреле территории Узбекистана 5 июля, сообщил официальный представитель группировки Забиулла Муджахид в твиттере.

По словам Муджахида, убитые и задержанные — приверженцы исламского религиозно-политического течения хариджитов. Он утверждает, что они ответственны за обстрел узбекистанского города Термез в начале июля. По данным Муджахида, боевики также обстреливали территорию Таджикистана. У задержанных были изъяты автомобили, боеприпасы и оружие.

5 июля в приграничный с Афганистаном город Термез упали пять реактивных снарядов. Ракеты попали в четыре частных дома, но не разорвались. Никто не пострадал. МИД Узбекистана предполагал, что выстрелы были сделаны с территории Афганистана.

Спустя два дня группировка «Талибан» объявила в розыск подозреваемых в обстреле. Представитель талибов Забиулла Муджахид утверждал, что стрелявшие «хотели посеять недоверие между дружественными Узбекистаном и Афганистаном».

Это не первая попытка обстрела узбекистанской территории со стороны Афганистана. В начале апреля пресс-секретарь «Талибана» Инамуллу Самангани рассказал, что сторонники террористической организации «Исламское государство» пытались нанести ракетные удары по Узбекистану, но снаряды не долетели до границы. Подозреваемые также были задержаны.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения

Новости по теме:

print
  • За сутки в Монголии выявлен 101 новый случай заражения COVID-19
  • В офисе Зеленского предупредили об атаке Украины по Крымскому мосту при появлении «технической возможности»
  • В Туркменистане на этой неделе ожидается до +47 градусов жары


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com