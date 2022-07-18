Талибы заявили о ликвидации членов ИГИЛ, причастных к обстрелу Узбекистана и Таджикистана

CentralAsia (TJ) - Спецподразделения талибов в Кундузе убили троих и задержали пятерых боевиков, подозреваемых в ракетном обстреле территории Узбекистана 5 июля, сообщил официальный представитель группировки Забиулла Муджахид в твиттере.

По словам Муджахида, убитые и задержанные — приверженцы исламского религиозно-политического течения хариджитов. Он утверждает, что они ответственны за обстрел узбекистанского города Термез в начале июля. По данным Муджахида, боевики также обстреливали территорию Таджикистана. У задержанных были изъяты автомобили, боеприпасы и оружие.

5 июля в приграничный с Афганистаном город Термез упали пять реактивных снарядов. Ракеты попали в четыре частных дома, но не разорвались. Никто не пострадал. МИД Узбекистана предполагал, что выстрелы были сделаны с территории Афганистана.

Спустя два дня группировка «Талибан» объявила в розыск подозреваемых в обстреле. Представитель талибов Забиулла Муджахид утверждал, что стрелявшие «хотели посеять недоверие между дружественными Узбекистаном и Афганистаном».

Это не первая попытка обстрела узбекистанской территории со стороны Афганистана. В начале апреля пресс-секретарь «Талибана» Инамуллу Самангани рассказал, что сторонники террористической организации «Исламское государство» пытались нанести ракетные удары по Узбекистану, но снаряды не долетели до границы. Подозреваемые также были задержаны.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения