В Туркменистане на этой неделе ожидается до +47 градусов жары

CentralAsia (TM) - Предстоящая неделя в Туркменистане будет экстремально жаркой, прогнозируют синоптики. Максимальная температура в некоторых регионах может достигнуть +47 градусов. Скорость ветра местами будет достигать 19 метров в секунду, передает «Ориент».

Согласно общим рекомендациям, в жаркие дни не следует долго находится на открытом воздухе с 10 утра до 5 часов вечера, особенно людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, пожилым людям и маленьким детям. Также следует пить больше воды для избежания обезвоживания организма.

Ашхабад и Ахалская область

Понедельник принесет +43 градуса. Во вторник и среду температура будет на уровне +41 – +42 градусов. В четверг воздух может прогреться до +44 градусов, и такой же прогноз составлен на пятницу. На выходных ожидается снижение столбиков термометров до +42 градусов в субботу и +41 градуса в воскресенье.

Балканская область

В понедельник и вторник температура будет на уровне +43 градусов, а в среду воздух прогреется до +44 градусов. На четверг синоптики прогнозируют снижение максимальной температуры до +40 градусов, а на пятницу – до +38 градусов. В субботу ожидается максимальная температура на уровне +39 градусов, а в воскресенье – +35 градусов.

Дашогузская область

С начала недели воздух каждый день будет постепенно прогреваться – в понедельник ожидается +42 градуса, во вторник +43, в среду +44, в четверг +46, в пятницу +47. Лишь на выходных есть вероятность обратной тенденции – температура снизится до +44 градусов в субботу и +43 градусов в воскресенье. Также на выходных ожидается усиление ветра до 17 м/с.

Марыйская область

Максимальная температура на уровне +43 градусов ожидается в понедельник и вторник. Скорость ветра в первый денье недели может увеличиться до 16 м/с. В среду и четверг воздух может прогреться до +45 градусов, а скорость ветра будет достигать 15 м/с. В пятницу ожидается жара до +47 градусов. В субботу температура снизится до +44 градусов, а в воскресенье снова поднимется до +46 градусов.

Лебапская область

Всю неделю ожидается сильный ветер с порывами от 15 до 19 м/с. Температура на уровне +44 градусов ожидается в понедельник и вторник. До +45 градусов воздух прогреется в среду и четверг. Жара до +47 градусов возможна в пятницу. На выходных ожидается +46 градусов.