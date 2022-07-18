В офисе Зеленского предупредили об атаке Украины по Крымскому мосту при появлении «технической возможности»

Алексей Арестович

CentralAsia (CA) - Крымский мост станет объектом для атаки Украины при появлении «первой технической возможности», заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Как только появится первая техническая возможность, он тут же станет этим объектом (для атаки). <...> Если есть ограничение от партнеров, в частности, не бить по территории РФ, потому что они видят общую картину, так не будем бить. Так у нас целей на территории Украины хватает», — сказал Арестович на YouTube-канале «Фейгин Live». По его мнению, Крымский мост проходит по территориальным водам Украины и с ним «могут случиться какие-то неприятности».

Генерал-майор вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко в середине июня назвал Крымский мост «целью номер один для поражения». В апреле секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов не исключал нанесения удара по Крымскому мосту, если будет такая возможность. Вместе с тем советник главы МВД Украины Виктор Андрусов (уволился в июле) ранее говорил, что у Киева нет вооружений, способного разрушить Крымский мост.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что безопасность Крыма и Крымского моста гарантирована российской армией. Глава Крыма Сергей Аксенов также заверял, что территории Крыма не грозят удары украинской армии, так как она «прикрыта» средствами ПВО.