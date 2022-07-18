В Узбекистане 18 июля ожидается до +45

- Узбекистан, погода
- 11:30, 18 июля 2022
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CentralAsia (UZ) - На территорию Узбекистана продолжится вынос жаркого воздуха с районов Ирана через Туркменистан, сообщает Узгидромет.
Ожидается сухая и жаркая погода с температурным фоном в пределах 38-43°, по северу, югу и пустынной зоне местами до 44-45°. По пустынной зоне местами возможно усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.
В связи с ожидающимся высоким температурным фоном по предгорной и горной территории Ферганской области, Сохскому, Ферганскому районам и рекам Сох, Шахимардан, Исфайрамсай возможно прохождение гляциальных (ледниковых) селевых паводков с территории Кыргызстана.
В Ташкенте максимальная температура достигнет отметки 39-41°.
По горным районам без осадков. Ветер 7-12 м/с, местами возможно усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура воздуха 30-35°.