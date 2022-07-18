ISW: Российские войска продолжают выход из оперативной паузы и атакуют в Донецкой области (карта военных действий в Украине)

- Азия и мир, политика
- 11:39, 18 июля 2022
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CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 17 на 18 июля опубликовал новую карту боевых действий в Украине.
По его данным, российские силы продолжают размеренный выход из оперативной паузы.
Также российские силы продолжают ограниченные наземные атаки вокруг Северска, Бахмута и Донецка, а также обстреливают гражданскую и военную инфраструктуру по всему Донбассу.
Выводы института:
Российские войска сосредоточили свои усилия на оборонительных операциях к северу от Харькова и вдоль южной оси.
Кремль возможно устанавливает долгосрочные условия для усилий по формированию сил в ожидании затяжных боевых действий в Украине.
В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:
Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).
Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.
Supporting Effort 1 — город Харьков.
Усилие поддержки 2 - Южная ось.