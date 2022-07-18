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ISW: Российские войска продолжают выход из оперативной паузы и атакуют в Донецкой области (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) -  Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 17 на 18 июля опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, российские силы продолжают размеренный выход из оперативной паузы.

Также российские силы продолжают ограниченные наземные атаки вокруг Северска, Бахмута и Донецка, а также обстреливают гражданскую и военную инфраструктуру по всему Донбассу.

Выводы института:

Российские войска сосредоточили свои усилия на оборонительных операциях к северу от Харькова и вдоль южной оси.

Кремль возможно устанавливает долгосрочные условия для усилий по формированию сил в ожидании затяжных боевых действий в Украине.

В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:

Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).

Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.

Supporting Effort 1 — город Харьков.

Усилие поддержки 2 - Южная ось.

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