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В России ворвавшуюся в эфир программы «Время» экс-сотрудницу Первого канала задержала полиция
Марина Овсянникова
Марина Овсянникова
Предыстория: Сотрудница Первого канала ворвалась в эфир программы «Время» с призывом остановить войну с Украиной. Ее задержали (видео)

CentralAsia (CA) -  Бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову задержала полиция, сообщается в ее Telegram-канале.

«Марина задержана. Информация о ее местоположение неизвестна», — говорится в сообщении.

По словам адвоката журналистки Дмитрия Захватова, Марину Овсянникову задержали в Москве возле дома.

В разговоре с РИА Новости Захватов не исключил, что это связано с одиночным пикетом Овсянниковой, на который она вышла в Москве несколько дней назад.

Ранее Марина Овсянникова, ворвавшаяся с плакатом в прямой эфир программы «Время», заявила о возвращении в Россию. Она объяснила, что намерена отсудить у бывшего мужа 11-летнюю дочь. Договориться с экс-супругом не получилось, пояснила она.

14 марта Овсянникова ворвалась в эфир информационной передачи «Время» и встала позади ведущей Екатерины Андреевой с плакатом, который призывал остановить «спецоперацию» России в Украине. 25 марта суд в Москве зарегистрировал протокол в отношении журналистки. Экс-сотрудницу Первого канала обвинили в дискредитации Вооруженных сил России. Перед этим суд оштрафовал ее на 30 тысяч рублей за нарушение правил проведения публичного мероприятия.

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