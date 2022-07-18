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Кадыров предложил разместить в горах Чечни базу ПВО

CentralAsia (CA) -  Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил разместить в Шалинском районе республики базу противовоздушной обороны (ПВО), об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В современных условиях России нужны новые стратегические военные решения. <...> В первую очередь я считаю, что в горах Чеченской Республики, на южных рубежах России как никогда востребованы системы ПВО», — написал он. По словам Кадырова, России нужно принять «упреждающие тактические меры».

Кадыров также сообщил, что в республике полностью укомплектованы четыре батальона «Ахмат». Об их формировании он объявил в конце июня, заявив, что в их состав войдет «внушительное количество личного состава» — «исключительно чеченские ребята». В полк спецназначения «Ахмат-Север» вошли бойцы, участвовавшие в боевых действиях в Сирии и в Украине, рассказал он.

По его словам, «Ахмат-Север» это востребованная в современных реалиях боевая структура, как и три укомплектованных батальона «Восток-Ахмат», «Запад-Ахмат» и «Юг-Ахмат».

В Чечне дислоцирована 42-я Евпаторийская Краснознаменная гвардейская мотострелковая дивизия Южного военного округа (ЮВО). На вооружении дивизии имеются самоходные гаубицы САУ «Мста-С», танки Т-72Б3, БТР-82А, а также средства радиоэлектронной борьбы и спутниковой связи.

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