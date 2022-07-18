Украину покинуло более 9,1 млн человек, - ООН (карта)

CentralAsia (CA) - Украину с начала военной ситуации покинуло 9 млн 172 тыс. 153 человек. Об этом сообщается на сайте Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

В Польшу, по данным агентства ООН, уехали более 6,6 млн человек, в Россию – более 1,6 млн, в Венгрию – более 949 тыс., в Румынию – около 632 тыс., в Словакию – свыше 589 тыс., Молдову – 531 тыс., Беларусь – 16 тыс. 675.

Численность населения Украины (без Крыма, но со всей территорией Донбасса) на 1 января 2022 года составила 41 млн 167,3 тыс. человек.