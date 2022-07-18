Минобороны России назвало командующего группировкой «Восток» в военных действиях в Украине

Рустам Мурадов

CentralAsia (TM) - Российской группировкой войск «Восток» в ходе военных действий в Украине командует генерал-лейтенант Рустам Мурадов. С ним встретился глава Минобороны Сергей Шойгу, который проинспектировал группировку «Восток», говорится в пресс-релизе военного ведомства.

«На командном пункте командующий группировкой «Восток» генерал-лейтенант Рустам Мурадов доложил главе российского военного ведомства о текущей обстановке и ходе выполнения поставленных боевых задач по разгрому сил противника в зоне ответственности», — рассказали в Минобороны РФ.

Рустам Мурадов с 2018 года занимает пост заместителя командующего войсками Южного военного округа. В 2016 году был представителем России в центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) в Донбассе. В 2017 году работал военным советником в Сирии, за что получил звание Героя РФ. С декабря 2017-го по декабрь 2018-го командовал 2-й гвардейской Краснознаменной армией Центрального военного округа. 20 февраля 2020 года ему было присвоено звание генерал-лейтенанта. В конце февраля 2022-го попал под санкции Евросоюза.

Группировка «Восток» участвует в боевых действиях на донецком направлении. Ранее не раскрывалось, кто именно руководит ею. 4 июля президент РФ Владимир Путин призвал группировки «Восток» и «Запад» продолжать выполнение задач «по ранее утвержденным планам, по единому замыслу».